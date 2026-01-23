Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за укусов медуз

Ранее в пятницу Telegram-канал Shot написал, что российские туристы получили серьезные ожоги из-за нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах. По их информации, ожоги у одной из пострадавших прошли за несколько дней, но их следы держались около месяца. Кроме того, в январе посольство РФ на Маврикии публиковало предупреждения об аномальном количестве медуз на юго-востоке и востоке острова.