Дипломатия дипломов. Почему иностранные студенты едут в Россию

Говоря об адаптации иностранных студентов в России, проректор РУДН по работе со студентами Михаил Кацарский рассказал, что, «когда иностранный студент приезжает первый раз в Россию, пока еще чужую для него страну, то его соотечественники, ребята, которые уже учатся в университете, выступают для него главными помощниками — подсказывают, где аптека, какое расписание, где что найти». «Безусловно, разные службы университета всегда помогают ребятам, но землячество — это как раз то самое место, где свои же соотечественники помогают новичкам в вопросах пребывания в вузе и в нашей стране», — добавил он.