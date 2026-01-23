Дипломатия дипломов. Почему иностранные студенты едут в Россию

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более 300 тысяч иностранных выпускников, получивших диплом РУДН в России, успешно работают в 198 странах мира. Такие данные привел ректор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы Олег Ястребов, выступая на пресс-конференции «Российские университеты в “рейтинге желаний” иностранных студентов: кто и зачем учится в России», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня».
По его словам, примеры успешных выпускников — это и президенты стран, и премьер-министры, члены парламента, но самое главное — десятки тысяч высококвалифицированных специалистов, инженеров, агрономов и врачей. «Наши студенты понимают: если они попали в РУДН, они получат качественное образование, вернутся на родину, точно найдут хорошую высокооплачиваемую работу и будут делать жизнь в своей стране лучше», — подчеркнул ректор, добавив, что некоторые такие выпускники «строят заново целые отрасли».
По его словам, вуз ориентирован на то, чтобы иностранный студент вернулся в свою страну, но при этом опирался на ценности дружбы, продвигал российское образование, науку и культуру. По данным Ястребова, примерно 10% выпускников РУДН остается работать в России, а 90% уезжает.
В настоящий момент в университете обучается почти 14 тысяч студентов из более чем 160 стран мира. «В 2024 году мы обеспечили прирост сразу на 15 процентов, а затем повторили стабильно высокий прием, приняв в этом году 5594 студента из 140 стран мира», — подчеркнул ректор, добавив, что это не только квота правительства России и бюджетный набор; порядка 50% из поступивших в РУДН — люди, которые поехали в Россию учиться по контракту.
На первом месте по численности иностранных студентов в РУДН занимает Китай (более полутора тысяч человек), на втором месте — Туркменистан (500 человек), далее следуют Турция, Таджикистан, Иран, Нигерия.
Говоря об адаптации иностранных студентов в России, проректор РУДН по работе со студентами Михаил Кацарский рассказал, что, «когда иностранный студент приезжает первый раз в Россию, пока еще чужую для него страну, то его соотечественники, ребята, которые уже учатся в университете, выступают для него главными помощниками — подсказывают, где аптека, какое расписание, где что найти». «Безусловно, разные службы университета всегда помогают ребятам, но землячество — это как раз то самое место, где свои же соотечественники помогают новичкам в вопросах пребывания в вузе и в нашей стране», — добавил он.
Касаясь вопроса общежитий, проректор сообщил, что РУДН придерживается интернационального принципа расселения. «У нас в каждой комнате проживают ребята из разных стран, но обязательно один сосед с ними — это гражданин Российской Федерации. Это тоже очень важно с точки зрения более быстрого освоения русского языка», — добавил эксперт.
Кроме того, по его словам, вуз уделяет особое внимание студенческим семьям. Недавно в РУДН был открыт целый этаж семейных комнат, где студенты проживают со своими детьми.
Проректор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы по международной деятельности Марина Рекец сообщила, что в настоящее время вуз прорабатывает с несколькими африканскими и азиатскими университетами проект по созданию «площадок присутствия» (тематические классы — прим. ред), которые будут ассоциироваться с РУДН и российским образованием.
Она напомнила, что РУДН является вузом-оператором программы «Послы российского образования и науки», которая реализуется Министерством науки и высшего образования при поддержке Министерства иностранных дел. «Это как раз тот случай, когда вузы объединяются и создают альянс для продвижения российского образования за рубежом», — отметила она.
По словам проректора, многие иностранные выпускники искренне хотят работать на благо университета. «У нас есть выпускники, которые по воле сердца продвигают в своих странах русский язык, а многие из них связали свою жизнь с этой тематикой», — добавила она.
Старший научный сотрудник агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН, доцент кафедры фармации и биотехнологии Института фармации и биотехнологии РУДН Кезимана Парфэ (Бурунди) рассказал, что магистерскую и кандидатскую работы выполнял в России в сотрудничестве с ведущими институтами Российской академии наук.
По его оценкам, это дает иностранным студентам реальное включение в науку. «У меня опубликовано более ста научных работ, и все это стало возможным благодаря грантовой и исследовательской поддержке», — добавил молодой ученый, уточнив что он участвует в программах продовольственной безопасности и научной мобильности, включая проекты в Эфиопии и других странах Африки".
По его словам, в РУДН созданы современные лаборатории и тепличные комплексы, где можно моделировать условия африканского климата и разрабатывать технологии для африканского континента. В будущем он планирует совмещать работу в России и Бурунди — проводить исследования здесь и вносить вклад в развитие науки в своей стране.
Студент 6 курса направления «Лечебное дело» Медицинского института РУДН Вильямс Томас Эдвин (Сьерра-Леоне) высказал мнение, что иностранные студенты, которые поступают в РУДН, являются не только студентами, но и послами университета в своих странах. «Они завершают обучение, возвращаются домой и занимают высокие должности. В настоящий момент в моей стране есть два министра, которые обучались в РУДН, и это большая гордость для нас», — резюмировал он.