Массовые проверки водителей в Уфе: они продлятся два дня

23 и 24 января в Уфе пройдут массовые рейды среди водителей.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Уфы объявила о проведении сегодня и завтра, 23 и 24 января, масштабных профилактических рейдов, направленных на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Основное внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии опьянения, а также проверке правил перевозки детей и пассажиров.

Как сообщает ведомство, прямо сейчас в городе уже проходят усиленные рейдовые мероприятия с максимальным привлечением личного состава ГАИ для контроля за дорожной дисциплиной.

Граждане могут сообщать о фактах грубых нарушений ПДД, в том числе о нетрезвых водителях или пешеходах, используя специальные каналы связи:

— телефон горячей линии МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 279−32−92;

— телеграм-чат для приема сообщений: @GIBDDRB_02bot.

Дорожная полиция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и взаимовежливыми на улицах города, особенно в условиях зимней дороги.

