Три маршрута общественного транспорта отменят в Екатеринбурге с 1 февраля

Также прекратит работу автобусный маршрут № 25 «ТЦ “Мега” — Радиоколледж — Высоцкого — Технопарк». Для того чтобы компенсировать его, автобусный маршрут № 84 «Радиоколледж — Горбольница № 7» продлят от остановки «Радиоколледж» до остановки «ТЦ “Мега”». Кроме того автобус № 94 «УрФУ — ТЭЦ» начнет по пути заезжать на «Технопарк».