Филиал КФУ в Набережных Челнах возглавил Андрей Келлер

В Набережночелнинском филиале Казанского федерального университета (КФУ) состоялось важное кадровое событие: ректор Ленар Сафин официально представил коллективу нового директора института. На эту должность назначен доктор технических наук, профессор Андрей Владимирович Келлер — известный российский ученый.
Ленар Сафин подчеркнул значимость назначения для всего коллектива филиала. По словам ректора, новый руководитель играет ключевую роль в развитии научно образовательной среды и укреплении позиций вуза.
«Уверен, многие из вас знают Андрея Владимировича по его выдающимся профессиональным достижениям. Кроме того, у него имеется весомый управленческий опыт, что позволит вывести наш Набережночелнинский институт на качественно новый уровень. Его способности и стремление к развитию гармонично сочетаются с нашей миссией и целями, а это обеспечит всем нам успешное будущее», — отметил Ленар Сафин.
На мероприятии присутствовал и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Он акцентировал внимание на важности наличия в городе сильного университета, способного создавать необходимую интеллектуальную атмосферу.
Андрей Келлер в ответном слове выразил благодарность за доверие и подчеркнул престижность работы в одном из ведущих вузов страны.
«Казанский университет — это мировой бренд. Работать здесь очень престижно, а научный потенциал, материально техническая база и талантливая команда вдохновляют на свершения, активную работу. Я из семьи автомобилистов, базовая моя деятельность связана с автомобилестроением, и всю свою жизнь я занимался наукой в этой области, а также подготовкой кадров. Очень надеюсь, что совместными усилиями в данном направлении у нас получится создать на базе филиала КФУ передовой центр образования и науки, что мы станем одним из лучших инженерных институтов в стране», — сказал новый директор.
Андрей Келлер — выпускник Челябинского высшего военного автомобильного инженерного училища им. П. А. Ротмистрова (1996 г.) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Имеет учёную степень доктора технических наук (специальность «Вооружение и военная техника») и учёное звание профессора (специальность «Колёсные и гусеничные машины»).
За плечами у Келлера — многолетний опыт работы в сфере высшего образования и науки. Он занимал должности: проректора по стратегическому развитию ЮУрГУ, научного руководителя Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха,
Келлер — автор более 300 научных работ и 54 патентов. Он разработал ряд уникальных технических концепций и технологий, которые применяются в серийном производстве на крупнейших машиностроительных предприятиях России, включая ПАО «КАМАЗ».