Филиал КФУ в Набережных Челнах возглавил Андрей Келлер

«Казанский университет — это мировой бренд. Работать здесь очень престижно, а научный потенциал, материально техническая база и талантливая команда вдохновляют на свершения, активную работу. Я из семьи автомобилистов, базовая моя деятельность связана с автомобилестроением, и всю свою жизнь я занимался наукой в этой области, а также подготовкой кадров. Очень надеюсь, что совместными усилиями в данном направлении у нас получится создать на базе филиала КФУ передовой центр образования и науки, что мы станем одним из лучших инженерных институтов в стране», — сказал новый директор.