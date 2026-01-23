Почему в Алматы снесли здание роддома № 1

​Планируется, что после ввода нового корпуса число оказанных медицинских услуг возрастет с 11 до 14 тыс. в год, а количество родов увеличится с 5 до 9 тыс. Новое здание даст возможности для внедрения инноваций, передовых медицинских технологий и доказательных подходов в акушерстве, перинатальной помощи и уходе за новорожденными.