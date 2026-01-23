Татьянин день — 2026: дата, история и традиции праздника, афиша мероприятий в Москве

В 1791 году в правом флигеле Московского университета на Моховой, где сейчас располагается факультет журналистики, был открыт храм в честь святой мученицы Татианы. После революции церковное убранство было уничтожено, а здание храма сначала использовалось как студенческий клуб, а затем как студенческий театр. Лишь в 1995 году здание храма вернули Русской православной церкви, а в 2004 году его повторно освятили.