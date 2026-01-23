Ричмонд
В каких районах Алматы полиция усилила патрулирование и контроль

Управление административной полиции города усиливает меры по обеспечению дорожной безопасности на основе анализа дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Патрульные экипажи распределяются адресно — в те районы и временные промежутки, где фиксируется наибольшее количество ДТП и нарушений правил дорожного движения, отметили 23 января в полиции.

В настоящее время локальная отработка проводится в Алатауском районе. Здесь увеличено количество патрульных нарядов, усилен контроль за соблюдением скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также требований к мопедистам и пользователям индивидуальных средств передвижения.

Начальник Управления административной полиции Алматы Серик Шумаев отметил, что цель проводимых мероприятий — снижение аварийности и сохранение жизни и здоровья граждан.

«Мы не просто увеличиваем количество экипажей, а работаем точечно — там, где это действительно необходимо. Анализ ДТП показывает, в каких районах и в какое время риск выше. Наша задача — предупредить трагедии, а не разбирать их последствия», — подчеркнул он.

Серик Шумаев также обратился ко всем участникам дорожного движения, напомнив, что безопасность на дороге является общей ответственностью. По его словам, соблюдать правила должны не только водители, но и пешеходы, мопедисты и пользователи самокатов.

В полиции призвали жителей и гостей Алматы быть внимательными на дорогах, уважать друг друга и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в Казахстане стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на усиление мер по обеспечению дорожной безопасности.