В каких районах Алматы полиция усилила патрулирование и контроль

«Мы не просто увеличиваем количество экипажей, а работаем точечно — там, где это действительно необходимо. Анализ ДТП показывает, в каких районах и в какое время риск выше. Наша задача — предупредить трагедии, а не разбирать их последствия», — подчеркнул он.