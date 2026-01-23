Росбиотех открыл симулятор гостиничного бизнеса для студентов

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российский биотехнологический университет на базе института «Высшая школа управления гостеприимством» запустил симуляционные классы для подготовки кадров в сфере гостиничного бизнеса в России — это станет прямой интеграцией студентов в индустрию, заявила РИА Новости исполнительный директор компании LeePrime Group Елена Большакова.
В Российском биотехнологическом университете сегодня состоялась официальное открытие лаборатории «Проектная мастерская Липрайм» в рамках института «Высшая школа управления гостеприимством» и совместно с гостиничным девелопером LeePrime Group.
«Симуляционные классы представляют собой копии ресторанов, номерного фонда. Это новое слово в образовании, когда дети получают практику непосредственно из рук операторов, из рук отельеров. Это прямая интеграция в индустрию», — сказала она.
Лаборатория будет профильной моделирующей площадкой для студентов, где они смогут отрабатывать практические навыки управления командой и сервисом на основе реальных кейсов, а также современных управленческих практик.
Проект нацелен на подготовку специалистов, способных усилить позиции российской школы сервиса и обеспечить качественное выполнение требований рынка, особенно в сегменте супервайзеров и линейных руководителей. По данным LeePrime Group, по этим направлениям кадровый дефицит достигает 30%.
В рамках открытия лаборатории состоялся круглый стол на тему: «Трехсторонний диалог науки, государства и бизнеса. Индустрия гостеприимства и туризма: итоги года, прогнозы, новые смыслы», где выступили вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов и замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.