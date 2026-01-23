Минсвязи отреагировало на миф об отключении мобильного интернета в Беларуси

По информации ведомства, для белорусов с безлимитными тарифами все просто. Так, мобильный оператор обязан предоставить 30 гигабайт на максимальной скорости. После того, как указанные гигабайты будут израсходованы, скорость снизится, но не ниже порога в 1 мегабит в секунду.