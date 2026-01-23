Минсвязи отреагировало на миф об отключении мобильного интернета в Беларуси. Подробности обнародовали в Министерства связи и информатизации.
В ведомстве заметили, что белорусы активно обсуждают постановление Минсвязи № 38 от 22 декабря 2025 года, связанное с ограничением безлимитных тарифов (подробнее мы писали здесь). Подобная реакция ожидаема, особенно от абонентов стационарных сетей, потребляющих тысячи гигабайт в месяц.
«Важно развеять мифы: мобильный интернет никто не отключает, безлимиты никуда не исчезают, просто вводится новое регулирование для операторов. Большинства пользователей оно даже не коснется», — заявили в Минсвязи.
По информации ведомства, для белорусов с безлимитными тарифами все просто. Так, мобильный оператор обязан предоставить 30 гигабайт на максимальной скорости. После того, как указанные гигабайты будут израсходованы, скорость снизится, но не ниже порога в 1 мегабит в секунду.
«Раньше на безлимите могли резать до 256 Кбит/с, когда даже погода не грузится, — теперь это защита прав потребителя, чтобы услуга реально работала», — заметили в Минсвязи.
Для белорусов, которые хотят сохранить полную скорость после исчерпания 30 гигабайт, мобильные операторы могут официально предлагать дополнительные объемы трафика или же периоды оказания услуг на безлимитной основе.
