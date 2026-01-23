Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области почти вдвое сократилось число бытовых преступлений

В Ростовской области люди с криминальным прошлым стали реже нарушать закон.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в пятницу, 23 января, состоялось расширенное заседание областной коллегии ГУ МВД, на которой были озвучены результаты работы в минувшем году.

Как сообщил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, по итогам 2025-го криминальная ситуация в регионе, как и в целом по стране, характеризуется снижением преступности почти на 15 процентов. Такой позитивной динамике способствовал комплекс мер. Большой вклад в общее дело внесли участковые.

Александр Речицкий пояснил, что на Дону сегодня работают 478 участковых пунктов полиции. Большинство из них — 377 — находятся в собственности муниципалитета, в шаговой доступности от жителей.

Число преступлений в жилом секторе уменьшилось на 23 процента по сравнению с 2024-ым.

Значительно сократилось количество преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере. По сравнению с 2024 годом их число уменьшилось почти вдвое — на 46 процентов.

Реже нарушали закон и граждане, которые уже привлекались к уголовному преследованию.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в 2024 году в Ростовской области обнаружили более 1000 иностранцев, которые нелегально находились в России.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

Главу фирмы в Ростовской области уличили в уклонении от налогов на 14 млн рублей.

Ростовской области за год 42 тысячи раз нарушили миграционное законодательство.