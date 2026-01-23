В Ростовской области почти вдвое сократилось число бытовых преступлений

Как сообщил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, по итогам 2025-го криминальная ситуация в регионе, как и в целом по стране, характеризуется снижением преступности почти на 15 процентов. Такой позитивной динамике способствовал комплекс мер. Большой вклад в общее дело внесли участковые.