В Ростовской области почти вдвое сократилось число бытовых преступлений

В Ростове-на-Дону в пятницу, 23 января, состоялось расширенное заседание областной коллегии ГУ МВД, на которой были озвучены результаты работы в минувшем году.
Как сообщил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, по итогам 2025-го криминальная ситуация в регионе, как и в целом по стране, характеризуется снижением преступности почти на 15 процентов. Такой позитивной динамике способствовал комплекс мер. Большой вклад в общее дело внесли участковые.
Александр Речицкий пояснил, что на Дону сегодня работают 478 участковых пунктов полиции. Большинство из них — 377 — находятся в собственности муниципалитета, в шаговой доступности от жителей.
Число преступлений в жилом секторе уменьшилось на 23 процента по сравнению с 2024-ым.
Значительно сократилось количество преступлений, совершенных в семейно-бытовой сфере. По сравнению с 2024 годом их число уменьшилось почти вдвое — на 46 процентов.
Реже нарушали закон и граждане, которые уже привлекались к уголовному преследованию.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в 2024 году в Ростовской области обнаружили более 1000 иностранцев, которые нелегально находились в России.
