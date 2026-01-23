Сети водоснабжения в Ростовской области изношены на 74%

— По итогам 2025 года на реализацию госпрограммы по водоснабжению и водоотведению направлено 4,3 млрд рублей. Будет продолжена работа по строительству и реконструкции. Планируется направить 2 млрд 300 млн рублей, из которых 750 млн рублей — федеральные средства. Также в 2028—2029 году будет продолжена работа по привлечению федеральных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей города Гуково, сетей водоснабжения и водоотведения Шахт, — прокомментировал Владимир Ревенко.