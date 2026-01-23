Сети водоснабжения в Ростовской области изношены на 74%

В Ростовской области износ централизованных сетей водоснабжения составляет 74%, сетей водоотведения — 60,42%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
— Основная причина аварийных ситуаций — высокий износ сетей. Также коммунальные аварии могут возникать из-за внешних факторов: резкого перепада температур, гидроудара, отключения электроснабжения, засоров или нарушения правил эксплуатации оборудования, — отметил Владимир Ревенко.
По итогам 2025 года в рамках госпрограммы в регионе построили, обновили и капитально отремонтировали около 10,2 км сетей водоотведения и 37 км сетей водоснабжения, из которых 12 км — аварийный участок водовода в Шахтах. Продолжается ремонт сетей водопровода в Новошахтинске.
— По итогам 2025 года на реализацию госпрограммы по водоснабжению и водоотведению направлено 4,3 млрд рублей. Будет продолжена работа по строительству и реконструкции. Планируется направить 2 млрд 300 млн рублей, из которых 750 млн рублей — федеральные средства. Также в 2028—2029 году будет продолжена работа по привлечению федеральных средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту сетей города Гуково, сетей водоснабжения и водоотведения Шахт, — прокомментировал Владимир Ревенко.
