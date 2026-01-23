Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных

СОЧИ, 23 янв — РИА Новости. Сильный снег прогнозируют в горах Сочи 24 января в течение суток и утром 25 января, сообщили в сочинской администрации.
«По сообщениям синоптиков, в течение суток 24 января, а также ночью и до утра 25 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.
Мэрия также предупредила об угрозе налипания мокрого снега на проводах и деревьях в поселке Красная поляна.
Все службы работают в усиленном режиме по поручению главы курорта Андрея Прошунина, ситуацию контролирует городской оперштаб.
Местные власти рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать осторожность и выбирать общественный транспорт для поездок в горные районы.