Синоптики рассказали о сильных снегопадах в Сочи на выходных

Сильный снег ожидается в горах Сочи в выходные дни.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 23 янв — РИА Новости. Сильный снег прогнозируют в горах Сочи 24 января в течение суток и утром 25 января, сообщили в сочинской администрации.

«По сообщениям синоптиков, в течение суток 24 января, а также ночью и до утра 25 января в средних и высоких горах Сочи ожидается очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Мэрия также предупредила об угрозе налипания мокрого снега на проводах и деревьях в поселке Красная поляна.

Все службы работают в усиленном режиме по поручению главы курорта Андрея Прошунина, ситуацию контролирует городской оперштаб.

Местные власти рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать осторожность и выбирать общественный транспорт для поездок в горные районы.