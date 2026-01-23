Профсоюзы развозят обеды для работников, которые убирают снег

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Акцию по поддержке работников, которые заняты на уборке снега, проводит отраслевой профсоюз, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Акция называется «Согрей теплом» и проходит во всех регионах страны.
«На объектах работники ЖКХ получают не только задачи, но и горячий чай, сытный обед и слова благодарности за то, что наше утро начинается с чистых дорог и тротуаров», — пояснили в министерстве.
Кроме того, профсоюзы контролируют выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты, наличие шкафов для сушки и необходимых перерывов на обогрев и отдых.
Ранее в Минжилкомхозе сообщили, что благодаря информации от Белгидромета организации ЖКХ заранее были приведены в режим повышенной готовности. В часы пиковых снегопадов на уборке было задействовано свыше 4,7 тысячи единиц техники.