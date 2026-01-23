Садовничий: запущенный в декабре спутник МГУ «Скорпион» приносит много данных

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Малый спутник МГУ «Скорпион», запущенный с космодрома Восточный 28 декабря, уже приносит ученым много данных для исследований в сфере космоса. Об этом сообщил журналистам ректор вуза Виктор Садовничий.
«Он работает в космосе и приносит много информации», — сказал Садовничий журналистам перед началом торжественного заседания, проходящего в преддверии празднования 271-й годовщины основания вуза.
Аппарат, разработанный учеными Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ, стал 21-м малым спутником вуза на орбите и самым крупным в России кубсатом. Он будет сканировать радиационную обстановку вокруг Земли, а также использоваться в изучении астрофизических явлений (вспышек света, гамма-излучения и потоков частиц).