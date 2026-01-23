Садовничий: запущенный в декабре спутник МГУ «Скорпион» приносит много данных

Аппарат, разработанный учеными Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) МГУ, стал 21-м малым спутником вуза на орбите и самым крупным в России кубсатом. Он будет сканировать радиационную обстановку вокруг Земли, а также использоваться в изучении астрофизических явлений (вспышек света, гамма-излучения и потоков частиц).