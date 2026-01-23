Считавшегося похищенным в Красноярске подростка нашли на съемной квартире с девушкой

«Действия брата иррациональные, он точно находился под влиянием мошенников, и в этом деле замешаны посторонние люди, подросток не смог бы распилить болгаркой сейфы родителей и украсть деньги, он бы даже квартиру без паспорта снять не смог бы, так что он в этой истории точно жертва. Все что он делал, делал под влиянием и давлением, иначе я не объясню его действия, он далеко не дурак, но он еще ребенок и спокойно мог повестись на то, что ему могли сказать со стороны противоположного пола или просто внушающего человека», — рассказал Иван Капля.