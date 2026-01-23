Ричмонд
На целый день: уфимцев предупредили об ограничении движения на улице Степана Злобина

В Уфе на семь часов перекроют улицу Степана Злобина.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 24 января, в Уфе будет ограничено движение на участке улицы Степана Злобина. Это связано с проведением работ по уборке снега.

Как сообщает городская администрация, движение транспорта будет закрыто с 09:00 до 17:00 на отрезке от улицы Минигали Губайдуллина до улицы Акназарова.

Горожан просят заранее планировать свои маршруты, учитывая временное неудобство, и не парковать личный транспорт вдоль указанного участка дороги, чтобы не мешать работе спецтехники.

