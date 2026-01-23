На целый день: уфимцев предупредили об ограничении движения на улице Степана Злобина

Завтра, 24 января, в Уфе будет ограничено движение на участке улицы Степана Злобина. Это связано с проведением работ по уборке снега.
Как сообщает городская администрация, движение транспорта будет закрыто с 09:00 до 17:00 на отрезке от улицы Минигали Губайдуллина до улицы Акназарова.
Горожан просят заранее планировать свои маршруты, учитывая временное неудобство, и не парковать личный транспорт вдоль указанного участка дороги, чтобы не мешать работе спецтехники.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.