Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Забайкалье работодатель заплатит 210 тысяч за принуждение к работе дворником

Слесарю предложили временно выполнять обязанности дворника, с чем он не согласился.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд в Чите обязал организацию выплатить бывшему сотруднику более 200 тысяч рублей. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Забайкальский краевой суд, мужчина много лет работал слесарем-сантехником. В январе 2024 года ему предложили временно выполнять обязанности дворника, с чем он не согласился.

— Работодатель наложил на него дисциплинарное взыскание, а затем уволил. Суд установил, что при этом были грубо нарушены трудовые процедуры: с работника не запросили письменных объяснений, а на разборы вызывали в его выходные дни, — рассказывают в агентстве.

Суд признал приказы о взыскании и увольнение незаконными. Организацию обязали выплатить мужчине 180 тысяч рублей как средний заработок за вынужденный прогул и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также было приказано изменить запись в трудовой книжке на «уволен по собственному желанию». Работодатель пытался оспорить это решение, но апелляционный суд оставил приговор в силе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии мужчину осудили за нападение на вахтовика.