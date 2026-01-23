В Забайкалье работодатель заплатит 210 тысяч за принуждение к работе дворником

Суд в Чите обязал организацию выплатить бывшему сотруднику более 200 тысяч рублей. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на Забайкальский краевой суд, мужчина много лет работал слесарем-сантехником. В январе 2024 года ему предложили временно выполнять обязанности дворника, с чем он не согласился.
— Работодатель наложил на него дисциплинарное взыскание, а затем уволил. Суд установил, что при этом были грубо нарушены трудовые процедуры: с работника не запросили письменных объяснений, а на разборы вызывали в его выходные дни, — рассказывают в агентстве.
Суд признал приказы о взыскании и увольнение незаконными. Организацию обязали выплатить мужчине 180 тысяч рублей как средний заработок за вынужденный прогул и 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также было приказано изменить запись в трудовой книжке на «уволен по собственному желанию». Работодатель пытался оспорить это решение, но апелляционный суд оставил приговор в силе.
