Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Екатерины Шульман

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного агента Екатерины Шульман*.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Надзорное ведомство столицы завершило подготовку к суду над Шульман, проживающей за пределами России. Ей официально предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК России, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Основанием для уголовного преследования стал систематический отказ иноагента-политолога маркировать свой контент. По данным следствия, ранее Шульман уже дважды в течение года привлекалась к административной ответственности, однако продолжила публиковать материалы в интернете без предусмотренной законом плашки.

Поскольку политолог покинула Россию ещё в 2022 году, она объявлена в розыск, а суд ранее заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Процесс по делу также пройдёт в отсутствие обвиняемой.

Ранее Шульман была внесена в перечень террористов и экстремистов.

* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.