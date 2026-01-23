Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Екатерины Шульман

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Надзорное ведомство столицы завершило подготовку к суду над Шульман, проживающей за пределами России. Ей официально предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК России, которая предусматривает ответственность за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Основанием для уголовного преследования стал систематический отказ иноагента-политолога маркировать свой контент. По данным следствия, ранее Шульман уже дважды в течение года привлекалась к административной ответственности, однако продолжила публиковать материалы в интернете без предусмотренной законом плашки.
Поскольку политолог покинула Россию ещё в 2022 году, она объявлена в розыск, а суд ранее заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Процесс по делу также пройдёт в отсутствие обвиняемой.
Ранее Шульман была внесена в перечень террористов и экстремистов.
* Включена в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 15.04.2022.