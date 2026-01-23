В Гуково замена магистрального водовода обойдется в 6,7 млрд рублей

В Гуково замена магистрального водовода может обойтись в 6,7 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко на пресс-конференции 23 января.
— Наша задача подготовить проектно-сметную документацию на 2026 — 2027 годы, выйти на площадку в 2028 году, — отметил Владимир Ревенко.
Он пояснил, что речь идет о водоводе длиной около 67 километров и диаметром примерно 900 мм. Стоимость замены одного километра оценивается в 100 миллионов рублей, поэтому работы будут проводиться поэтапно.
Перед началом масштабных изменений власти планируют обновить запорную арматуру на насосных станциях. Это ускорит восстановление подачи воды после аварий.
Напомним, ранее жители Гуково и Зверево несколько дней оставались без воды из-за аварий. Сейчас ремонт завершен, но части потребителей вода по-прежнему поступает с пониженным давлением.
