В «Читай-городе» рассказали, что читают зумеры

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Спрос на книги в жанре нон-фикшн среди покупателей в возрасте от 14 до 25 лет составил всего 5% от 500 самых продаваемых книг, их гораздо больше интересует иностранная проза, сообщили РИА Новости в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».
«Оказалось, что прикладная литература молодежь почти не интересует — доля нон-фикшна в топ-500 проданных этому сегменту книг составила всего 5%. Зато наблюдается спрос на иностранную прозу, более 86% произведений — зарубежные авторы», — говорится в сообщении.
Более всего у зумеров востребована азиатская культура: популярными поджанрами в этом сегменте аудитории стали азиатские новеллы, манхва, манга, классическая проза, детективы и триллеры, Dark Romance и фэнтази.
В топ-20 самых покупаемых молодежью в 2025 году книг вошли «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз, «Поклонник» Анны Джейн, «Морана и Тень. Плетущая» Лии Арден, а также классика «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Гордость и предубеждение», «Преступление и наказание» Федора Достоевского и другие.