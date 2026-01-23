В «Читай-городе» рассказали, что читают зумеры

В топ-20 самых покупаемых молодежью в 2025 году книг вошли «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры, «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз, «Поклонник» Анны Джейн, «Морана и Тень. Плетущая» Лии Арден, а также классика «Скорбь Сатаны» Марии Корелли, «Гордость и предубеждение», «Преступление и наказание» Федора Достоевского и другие.