Пермский зоопарк на неделю сделал бесплатным вход для всех студентов

День студента в России отмечается ежегодно 25 января. Он связан с учреждением Московского университета в 1755 году после указа императрицы Елизаветы. Еще задолго до указа 25 января (12 января — по старому стилю) на Руси праздновали Татьянин день в честь Святой мученицы Татианы. С тех пор святая Татиана считается покровительницей всех студентов.