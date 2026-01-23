Ричмонд
Пермский зоопарк на неделю сделал бесплатным вход для всех студентов

Акцию приурочили к Дню российского студенчества.

Источник: Комсомольская правда

Пермский зоопарк и Акватеррариум с 23 по 30 января сделал бесплатным вход для всех студентов очной и заочной формы обучения, курсантов высших военно-учебных заведений. Акцию приурочили празднованию российского Дня студенчества.

Для бесплатного входа необходимо предъявить в кассу действующий студенческий билет на текущий год, для курсантов — удостоверение обучающегося. В рамках акции 24 января будет работать бесплатный зоокинотеатр, 25 января состоится игра «Студенческий Зоовайб».

День студента в России отмечается ежегодно 25 января. Он связан с учреждением Московского университета в 1755 году после указа императрицы Елизаветы. Еще задолго до указа 25 января (12 января — по старому стилю) на Руси праздновали Татьянин день в честь Святой мученицы Татианы. С тех пор святая Татиана считается покровительницей всех студентов.

День российского студенчества официально отмечается с 2005 года.