Конфискованную лодку передали для нужд СВО в Ростовской области

Конфискованную моторную лодку передали для нужд СВО после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после проверки конфискованную моторную лодку передали для нужд СВО. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.

Оказалось, что у пристава-исполнителя находилось решение суда о конфискации маломерного судна стоимостью в 1 млн рублей. Однако специалист вынес постановление об отложении процесса. Причин для такой задержки, как отметили в прокуратуре, не было.

После вмешательства надзорного ведомства ситуацию исправили. Лодку оперативно конфисковали и передали для нужд СВО.

