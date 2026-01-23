Конфискованную лодку передали для нужд СВО в Ростовской области

В Ростовской области после проверки конфискованную моторную лодку передали для нужд СВО. Об этом рассказали в пресс-службе донской прокуратуры.
Оказалось, что у пристава-исполнителя находилось решение суда о конфискации маломерного судна стоимостью в 1 млн рублей. Однако специалист вынес постановление об отложении процесса. Причин для такой задержки, как отметили в прокуратуре, не было.
После вмешательства надзорного ведомства ситуацию исправили. Лодку оперативно конфисковали и передали для нужд СВО.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.