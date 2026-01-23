Ричмонд
Милиция ищет 17-летнего белоруса в оранжевой куртке, ушедшего из дома 19 января

В Пинске милиция разыскивает ушедшего из дома подростка в оранжевой куртке.

Источник: Комсомольская правда

Милиция ищет 17-летнего белоруса в оранжевой куртке, ушедшего из дома 19 января. Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Пинский ГОВД ищет Дениса Гило 2009 года рождения, который проживает на улице 60 лет Октября, в доме № 30 в Пинске. Подросток ушел из дома 19 января 2026 года и о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид подростку 17 лет, он худощавого телосложения. Его рост составляет 175 сантиметров, волосы короткие темно-русые, глаза карие. Несовершеннолетний был одет в куртку оранжевого цвета, голубые джинсы, черные кроссовки и кепку.

В Пинске милиция разыскивает ушедшего из дома подростка в оранжевой куртке.

Милиция просит белорусов, которые располагают какой-либо информацией, позвонить по указанным телефонам: +375 33 329−62−60, +37529 766−20−34 или же 102.

