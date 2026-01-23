Более 1,1 тысячи водителей работают на муниципальном транспорте Омска

В 2026 году запланирована индексация тарифных ставок и должностных окладов для всех сотрудников «Пассажирского предприятия № 8» и «Электрического транспорта» на 5,1%. Это решение направлено на поддержку работников и обеспечение стабильности в работе общественного транспорта города.