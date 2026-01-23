Более 1,1 тысячи водителей работают на муниципальном транспорте Омска

На 1 января 2026 года в Омске в сфере муниципального пассажирского транспорта трудились 1 130 водителей, включая 175 женщин. Об этом сообщили в городской администрации, подводя итоги работы транспортной отрасли за минувший год.
Для привлечения и удержания кадров транспортные предприятия активно повышают уровень оплаты труда. В 2025 году средняя зарплата водителей автобусов составила 114 287 рублей, у водителей троллейбусов — 97 503 рубля, а у трамвайных машинистов — 87 642 рубля.
В 2026 году запланирована индексация тарифных ставок и должностных окладов для всех сотрудников «Пассажирского предприятия № 8» и «Электрического транспорта» на 5,1%. Это решение направлено на поддержку работников и обеспечение стабильности в работе общественного транспорта города.
