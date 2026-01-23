Глава «Читай-город» рассказал, из-за каких книг силовики проверяли магазины

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Административные дела против книжных магазинов в нескольких регионах России связаны с продажей трилогии «Медвежий угол» Фредерика Бакмана, романа «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин, а также книги «Незримые фурии сердца» Джона Бойна, сообщил РИА Новости генеральный директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин.
«Действительно, в нескольких регионах России на структуры нашей сети одновременно заведено несколько дел по административным правонарушениям, связанным с продажей пяти книг: “Левая рука тьмы”, автор Урсула Ле Гуин, издательство “Азбука-Аттикус”, “Медвежий угол”, “Мы против вас” и “После бури”, автор Фредерик Бакман, издательство “Синдбад”, “Незримые фурии сердца”, автор Джон Бойн, издательство “Фантом-пресс”, — рассказал он.
Брычкин отметил, что каждое издание, поступающее в продажу, оценивается сотрудниками сети на предмет отсутствия таких книг в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы. Кроме того, указанные книги не являются новинками. Он напомнил, что «Левая рука тьмы» впервые вышла на русском языке в 1991 году, а в издательстве «Азбука-Аттикус» книга вышла в 2016 году, текущее издание впервые поступило в продажу в 2021 году. Книги Фредерика Бакмана были введены издательствами в оборот в 2018—2019 годах, «Незримые фурии сердца» — в 2018 году.
Как только стало известно о проверке правоохранительных органов 16 декабря 2025 года, компания немедленно прекратила реализацию указанных изданий в сети по всей стране, подчеркнул глава ОРС.
«Необходимо отметить, что на момент проверки никаких решений судов, официальных предписаний или предостережений, жалоб и включений в перечисленные реестры экстремистских и иных запрещенных материалов до проверок надзорными органами вышеуказанных книг в декабре 2025 года не было», — добавил Брычкин.
Основанием для возбуждения таких дел, по его словам, стали заключения специалистов ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» о наличии в книгах признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
«Насколько нам известно, издательства, выпустившие указанные книги, в свою очередь, проводят по каждому произведению соответствующую экспертизу, и по некоторым произведениям дополнительно обращаются к специалистам за психолого-лингвистическими экспертизами. Данные экспертизы будут предоставлены», — подчеркнул генеральный директор ОРС «Читай-город — Буквоед».
Ранее в Йошкар-Олинском городском суде сообщили РИА Новости, что 11 февраля будет рассмотрен протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, составленный на ООО «Грамота» (входит в состав федеральной сети книжных магазинов «Читай-город»). Кроме того, 26 декабря 2025 года Центральный районный суд города Читы Забайкальского края оштрафовал ООО «Грамота» за пропаганду в продаваемых изданиях нетрадиционных сексуальных отношений на 800 тысяч рублей. Руководитель юридического департамента федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» Виталий Фурсов заявил РИА Новости, что компания планирует обжаловать штраф.