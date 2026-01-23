Глава «Читай-город» рассказал, из-за каких книг силовики проверяли магазины

Брычкин отметил, что каждое издание, поступающее в продажу, оценивается сотрудниками сети на предмет отсутствия таких книг в реестрах экстремистской и иной запрещенной литературы. Кроме того, указанные книги не являются новинками. Он напомнил, что «Левая рука тьмы» впервые вышла на русском языке в 1991 году, а в издательстве «Азбука-Аттикус» книга вышла в 2016 году, текущее издание впервые поступило в продажу в 2021 году. Книги Фредерика Бакмана были введены издательствами в оборот в 2018—2019 годах, «Незримые фурии сердца» — в 2018 году.