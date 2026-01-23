Ричмонд
полупрозрачная облачность
«Добавьте щепотку соли». Белорусские санврачи поделились простым лайфхаком, как продлить свежесть молока

Белорусские санврачи назвали простой способ, как не дать молоку скиснуть.

Источник: Комсомольская правда

Интересным лайфхаком, как продлить свежесть молока, поделились специалисты Калинковичского районного центра гигиены и эпидемиологии.

По их словам, есть проверенный метод, которым пользовались еще наши бабушки. Сразу после открытия бутылки или пакета молока добавьте щепотку соли (примерно ⅛ чайной ложки на литр).

Соль выступит в роли натурального консерванта: она замедлит рост бактерий, усложнив микроорганизмам процесс размножения и выживания.

Санврачи озвучили преимущества этого способа сохранения молока свежим долго. В их числе — облегчение пищеварения, улучшение обмена веществ, снижение кислотности.

Кроме того, чуть-чуть соли делает вкус молока более приятным.

