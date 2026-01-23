«Добавьте щепотку соли». Белорусские санврачи поделились простым лайфхаком, как продлить свежесть молока

Интересным лайфхаком, как продлить свежесть молока, поделились специалисты Калинковичского районного центра гигиены и эпидемиологии.
По их словам, есть проверенный метод, которым пользовались еще наши бабушки. Сразу после открытия бутылки или пакета молока добавьте щепотку соли (примерно ⅛ чайной ложки на литр).
Соль выступит в роли натурального консерванта: она замедлит рост бактерий, усложнив микроорганизмам процесс размножения и выживания.
Санврачи озвучили преимущества этого способа сохранения молока свежим долго. В их числе — облегчение пищеварения, улучшение обмена веществ, снижение кислотности.
Кроме того, чуть-чуть соли делает вкус молока более приятным.
Кстати, белорусский врач-диетолог назвала хитрость, как обмануть организм со сладким.
А еще белорусский эндокринолог сказала, что в первую очередь поможет пациентам с сахарным диабетом.
Мы писали, что белорусский врач-диетолог и телеведущая Светлана Кашицкая рассказала, как пережила сложную операцию на позвоночнике: «Допрыгалась Света».