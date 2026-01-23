Две марки омского производителя вошли в десятку лучших рейтинга экспертов

Две водочные* марки омского производителя в десятку лучших крепких алкогольных напитков России в 2025 года. Рейтинг своим голосованием впервые сформировали эксперты отраслевого сообщества «Алкопро», решив сделать это новым начинанием.
Сообщество опубликовало рейтинг по нескольким ключевым номинациям и без разделения на виды напитков — виски, водка, коньяк, вино и т.д.
В итоге водка «Пять озер», выпускаемая «Алкогольной Сибирской группой» («АСГ»), получила высокие оценки в категории «Инновации». Эксперты отметили оригинальный подход к подбору ингредиентов, рецептуре и методам выдержки. Продукт получил пять баллов и занял шестую строчку рейтинга в своей категории.
Второй бренд омского производителя это водка «Белая Березка», его отметили в номинации «Идентичность». Здесь оценивали приверженность традициям, визуальный стиль, использование местного сырья и попытки восстановить исторические рецепты. Марка также получила пять баллов и стала восьмой в ТОП-10.
Компания «АСГ» появилась в 2009 году на основе ЛВЗ «Омсквинпром». Сейчас ее производство работает в Омске и в Московской области. Но увы, юрлицо «АСГ» в 2021 году перерегистрировали из Омска в Подмосковье. Это означало уход немалой части налогов из нашего региона.
* потребление алкоголя вредит вашему здоровью.