Две марки омского производителя вошли в десятку лучших рейтинга экспертов

Компания «АСГ» появилась в 2009 году на основе ЛВЗ «Омсквинпром». Сейчас ее производство работает в Омске и в Московской области. Но увы, юрлицо «АСГ» в 2021 году перерегистрировали из Омска в Подмосковье. Это означало уход немалой части налогов из нашего региона.