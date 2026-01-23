Путин пошутил о работе в МФТИ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами МФТИ с шуткой отметил, что работа института организована так хорошо, что здесь можно и до пенсии работать, и после пенсии тоже.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день — День российского студенчества.
«Дмитрий Викторович (Ливанов, ректор МФТИ — ред.) рассказывал, как здесь организована работа. Здесь можно до пенсии работать, и после пенсии, не выходить никуда, ни на какую пенсию, потому что здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной и даже, я так понимаю, можно и собственным бизнесом потом заниматься, создавать собственный бизнес», — сказал Путин в ходе встречи со студентами.