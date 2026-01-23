Ричмонд
Прокуроры взялись за женщину из-за комментария в соцсетях: недавно в Башкирии состоялся суд

Жительница Башкирии предстала перед судом за комментарий в соцсетях.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии сообщила о привлечении к административной ответственности жительницы Белебея за оскорбление в социальной сети. По данным надзорного ведомства, в минувшем октябре 41-летняя женщина оставила в одной из публичных групп в соцсети комментарий, оскорбляющий ее бывшую коллегу.

По факту жалобы на женщину завели административное дело по статье «Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Мировой судья назначил ей штраф в пять тысяч рублей.

