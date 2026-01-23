Ричмонд
В Ростовской области средний размер взяток вырос вдвое

В Ростовской области средний размер взяток вырос до 1,2 млн рублей.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 янв — РИА Новости. Средний размер взяток в Ростовской области в минувшем году вырос в два раза, сообщил начальник регионального главка МВД Александр Речицкий на заседании ведомственной коллегии.

«Задокументировано 194 факта получения взяток. Средний размер взяточничества увеличился в два раза», — сказал он.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, средний размер взяток достиг 1,2 миллиона рублей.

По информации Речицкого, число выявленных фактов дачи взяток в 2025 году в области увеличилось на 77%. К уголовной ответственности за коррупцию привлечены 119 человек.