Минэнерго выступило за уголовную ответственность за нелегальный майнинг

Конюшенко: Минэнерго за уголовную ответственность за нелегальный майнинг.

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Минэнерго РФ поддержит введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг, если административные меры не стабилизируют ситуацию, заявил журналистам замглавы ведомства Петр Конюшенко.

«Сейчас же административный кодекс рассматривается. Если это не поможет стабилизировать ситуацию, то мы будем поддерживать вплоть до введения уголовной ответственности за незаконную майнинговую деятельность», — сказал он.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.

Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную — за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной — для «черных» кредиторов, заявлял в декабре заместитель председателя кабмина Александр Новак.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше