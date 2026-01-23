МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин

«Здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной. Даже, я так понимаю, что можно и собственным бизнесом потом заниматься, создавать собственный бизнес», — сказал Путин на встрече со студентами МФТИ.