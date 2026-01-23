МФТИ предоставляет замечательное образование, заявил Путин

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московский физико-технический институт (МФТИ) предоставляет замечательное образование, дает студентам возможность заниматься научной и инженерной деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Здесь и образование замечательное, и потом возможность научной деятельности, инженерной деятельности, производственной. Даже, я так понимаю, что можно и собственным бизнесом потом заниматься, создавать собственный бизнес», — сказал Путин на встрече со студентами МФТИ.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день — День российского студенчества.