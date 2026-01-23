В КБР обнаружили редкие окаменелости древних морских обитателей

НАЛЬЧИК, 23 января. /ТАСС/. Ученый Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ), эколог и исследователь Аубекир Хатухов обнаружил в поймах реки региона зуб древней акулы, ребро кита и аммониты. Об этом ТАСС сообщили в учебном заведении.
«В пойме реки Черек ученый обнаружил зуб древнего вида ископаемой акулы, предположительно кретоксирина, исчезнувшего в позднем меловом периоде, примерно 100−80 млн лет назад. Она была высшим хищником, охотившимся на крупную добычу, включая морских рептилий. Ученый пришел к такому выводу, сравнив находку с ранее обнаруженными экземплярами», — рассказали ТАСС в вузе.
Также в пойме реки Хеу ученый нашел сотни окаменелостей аммонитов — предков современных кальмаров и осьминогов, вымерших вместе с динозаврами. А в низине реки Баксан — фрагменты ребра, , предположительно принадлежавшие зубатому киту, — цетотерию (Cetotherium), исчезнувшему около 16 млн лет назад.
По словам эколога, считается, что над территорией современной Кабардино-Балкарии около 200 млн лет назад простирался мезозойский океан Тетис. В его водах, омывавших будущие берега Европы, Африки и Азии, обитали даже плезиозавры и ихтиозавры — гигантские морские рептилии, останки которых сохранились до наших дней.
«Эти находки являются важным дополнением к нашему пониманию палеонтологической истории Кавказа. Они свидетельствуют о том, что территория современной Кабардино-Балкарии когда-то была частью обширного океана, являлась домом для разнообразной морской фауны», — пояснил Хатухов.
Найденные в экспедиции окаменелости древних морских обитателей стали частью экспозиции музея живой природы КБГУ.