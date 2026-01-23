В КБР обнаружили редкие окаменелости древних морских обитателей

По словам эколога, считается, что над территорией современной Кабардино-Балкарии около 200 млн лет назад простирался мезозойский океан Тетис. В его водах, омывавших будущие берега Европы, Африки и Азии, обитали даже плезиозавры и ихтиозавры — гигантские морские рептилии, останки которых сохранились до наших дней.