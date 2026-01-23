Глава РАН отметил важность поиска новых форматов взаимодействия ученых

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников назвал «широкий диалог» ученых и постоянный поиск новых форматов их взаимодействия важными для успеха страны в науке.
«Успехи в научной деятельности во многом связаны с широким диалогом ученых, постоянной дискуссией, поиском новых форматов взаимодействия. Совместные усилия академической, университетской науки позволяют успешно реализовывать ценные исследовательские проекты, обеспечивает яркие результаты и воплощение масштабных замыслов и идей», — зачитал обращение Красникова вице-президент РАН Владислав Панченко на торжественном заседании в преддверии празднования 271-й годовщины основания МГУ, которое проводит ректор вуза Виктор Садовничий.
История Московского университета наглядно демонстрирует эту связь, отметил Красников.
Глава РАН указал, что МГУ на протяжении многих лет помогает сохранять и приумножать известные на весь мир научные школы, передавать знания и накопленный опыт новым поколениям ученых. Он также назвал активным участие вуза в решении задач технологического лидерства и инновационного развития российской экономики.
День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Отсюда и второе название праздника — Татьянин день.