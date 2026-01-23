«Укрэнерго»: на Украине сильно ухудшилась ситуация с выработкой электроэнергии

После введения чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине запретили публиковать подробные сводки о состоянии энергосистемы. Теперь в ежедневных отчетах «Укрэнерго» указывается только, что «в нескольких регионах страны введены аварийные отключения». При этом конкретные данные не приводятся, пользователи могут уточнить информацию о своем регионе на сайтах местных операторов.