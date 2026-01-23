«Укрэнерго»: на Украине сильно ухудшилась ситуация с выработкой электроэнергии

«Сегодня утром ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения. Сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании. О каких объектах идет речь и где они расположены, не уточняется.
После введения чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине запретили публиковать подробные сводки о состоянии энергосистемы. Теперь в ежедневных отчетах «Укрэнерго» указывается только, что «в нескольких регионах страны введены аварийные отключения». При этом конкретные данные не приводятся, пользователи могут уточнить информацию о своем регионе на сайтах местных операторов.
Во всех регионах страны ежедневно вводят многочасовые плановые отключения электричества из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры. В случае новых повреждений или перегрузки системы применяются аварийные отключения. Из-за проблем с электричеством супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.