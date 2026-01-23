В Гренландии выпустили рекомендации для населения на случай ЧС

Она опубликована на сайте гренландского правительства на датском и гренландском языках.
«Охотничье оружие, боеприпасы, рыболовные снасти», — говорится в разделе брошюры с контрольным списком предметов, необходимых для автономного проживания в течение 5 дней.
По словам авторов инструкций, охота и рыбалка могут быть источником пропитания в кризисной ситуации.
В 11-страничном документе также содержатся рекомендации по запасам воды, продуктов питания и медикаментов. В частности, власти рекомендуют жителям острова запастись питьевой водой из расчета 3 литра на человека в сутки. Еда, согласно рекомендациям авторов брошюры, должна иметь длительный срок хранения без холодильника.
Также в брошюре рекомендуется запастись теплой одеждой, одеялами, генераторами, газовыми горелками и другими предметами, необходимыми для поддержания тепла.
Среди иных предметов в инструкции указаны батарейки, фонарики, радио, свечи, спички, наличные деньги и портативные зарядные устройства.
Ранее министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг призвал население острова сделать запасы провизии как минимум на пять дней.