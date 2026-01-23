В Гренландии выпустили рекомендации для населения на случай ЧС

В 11-страничном документе также содержатся рекомендации по запасам воды, продуктов питания и медикаментов. В частности, власти рекомендуют жителям острова запастись питьевой водой из расчета 3 литра на человека в сутки. Еда, согласно рекомендациям авторов брошюры, должна иметь длительный срок хранения без холодильника.