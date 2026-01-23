В 2025 году ростовские врачи извлекли из детей больше ста предметов, включая иконку

Среди пациентов был трехлетний мальчик, который проглотил маленькую металлическую иконку с креплением в виде острого микроскопического шурупа. А с начала 2026-го несколько детей от года до трех лет поступили в больницу с фрагментами арахиса и семечек в бронхах. Медики достали их эндоскопическим путем.