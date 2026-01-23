В Ростовском отделении Сбербанка произошли кадровые перестановки

Елена Руфова имеет два высших образования. Она окончила Российскую таможенную академию и Южный федеральный университет по специальности «Финансы и кредит». В команде банка работает уже более 20 лет. Карьерный путь Елена начинала с должности инспектора и со временем выросла до директора подразделения продаж и обслуживания в сети офисов Юго-Западного банка. За достижение высоких и стабильных показателей в работе Елена Руфова награждена почетной грамотой Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.