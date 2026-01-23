В Ростовском отделении Сбербанка произошли кадровые перестановки

Елену Руфову назначили заместителем управляющего Ростовского отделения Сбербанка. Теперь она руководит направлением «Розничный бизнес и сеть продаж». Ранее занимавший эту должность Антон Усачев перешел на новую роль и будет курировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес».
Елена Руфова имеет два высших образования. Она окончила Российскую таможенную академию и Южный федеральный университет по специальности «Финансы и кредит». В команде банка работает уже более 20 лет. Карьерный путь Елена начинала с должности инспектора и со временем выросла до директора подразделения продаж и обслуживания в сети офисов Юго-Западного банка. За достижение высоких и стабильных показателей в работе Елена Руфова награждена почетной грамотой Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.
Антон Усачев окончил Ростовский государственный университет по специальности «Прикладная информатика». Он успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук в ЮФУ. В банке Антон начал работать более 20 лет назад. Последние три года возглавлял розницу и продажи в Ростовской области, развивая цифровые сервисы и телемедицину. Под его руководством отделение стало лидером по росту ипотеки, обслуживанию пенсионеров и распространению детских карт.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Константин Бугрим, под руководством Антона Усачева команда розничного блока добилась серьезных успехов. Показатели работы регулярно перевыполнялись, кредитный портфель физлиц в Ростовской области вырос на четверть, а по итогам 2025 года отделение заняло 2 место в России по объему ипотечных выдач.
— Перед Еленой Руфовой, новым руководителем розничного блока, стоят амбициозные задачи не только продолжить текущую деятельность на том же уровне, но и укрепить позиции банка на рынке, повысить доступность финансовой поддержки и безналичных сервисов, а также предложить новые решения и проекты для повышения качества жизни жителей региона, — поделился Константин Бугрим.