Плавучий причал № 9 в Таганроге дооборудуют для швартовки «Метеоров»

Обновят для швартовки судов: плавучий причал в Таганроге модернизируют за 13,9 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Плавучий причал № 9 в Таганроге дооборудуют для возможности швартовки судов «Метеор-120Р». Сейчас ведется поиск подрядчика, конкурс открыли на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФГУП «Росморпорт». Начальная стоимость контракта — 13,9 млн рублей. Заявки на выполнение работ принимаются от компаний малого и среднего бизнеса с действующим свидетельством, разрешающим проведение заявленных работ.

Участники смогут оповестить об участии в конкурсе до 30 января. Итоги должны подвести 6 февраля 2026 года.

По условиям договора, победитель тендера обязан выполнить модернизацию в течение 40 календарных дней с даты приемки объекта, но не позднее 25 марта 2026 года. По согласованию сторон работы могут быть выполнены досрочно.

Напомним, «Метеор-120Р» — пассажирский водный транспорт. В декабре 2025 года стало известно, что в регион планируют поставить второе такое же судно. Конструкцию «Метеоров» также хотят «адаптировать к пониженным глубинам Дона для открытия дальних морских маршрутов».

