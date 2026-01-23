«Минскводоканал» предупредил про опасность фильтров для воды

По словам Антона Голоскока, воду из-под крана не нужно фильтровать, вода безопасна. Он отметил, что в его семье воду никто не фильтрует. Кроме того, он напомнил, что в 2025 году столица полностью перешла на снабжение артезианской водой из подземных источников. Данный фактор также смог повлиять на улучшение качества воды в Минске.