«Минскводоканал» предупредил про опасность фильтров для воды

«Минсводоканал» заявил, что фильтры для воды могут загрязнять воду.

Источник: Комсомольская правда

«Минскводоканал» предупредил про опасность фильтров для воды. Подробности рассказал первый заместитель директора — главный инженер предприятия «Минскводоканал» Антон Голоскок. Об этом пишет Sputnik.by.

— Фильтры, которые используют потребители, могут нести обратный эффект — не только очищать воду, но и загрязнять, — заявил первый заместитель начальника предприятия.

Все дело в том, что в домашних системах фильтрации воды могут появиться микробиологические организмы. Из-за указанного вода может оказаться непригодной для питья.

По словам Антона Голоскока, воду из-под крана не нужно фильтровать, вода безопасна. Он отметил, что в его семье воду никто не фильтрует. Кроме того, он напомнил, что в 2025 году столица полностью перешла на снабжение артезианской водой из подземных источников. Данный фактор также смог повлиять на улучшение качества воды в Минске.

Тем временем «Минскводоканал» обратился к минчанам из-за качества воды.

