Работа студентов МФТИ станет основой будущего России, заявил Путин

Путин: из работы студентов МФТИ будет складываться будущее России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Работа студентов Московского физико-технического института (МФТИ) станет основой будущего России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу сказать, то, чем вы занимаетесь… вообще в институте, безусловно, не просто важно и нужно стране, а то, из чего будет складываться будущее России», — сказал Путин в ходе встречи со студентами вуза.

Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день — День российского студенчества.