Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

Также Ивашков предупредил, что благодаря этому способу оздоровления невозможно похудеть, как думают многие люди. «Вес уходит за счет потери воды и мышечной массы, а не жира. После окончания детокса вес быстро возвращается. Такие ограничения могут быть опасны: вызывать дефицит витаминов, нарушение электролитного баланса и проблемы с пищеварением», — подытожил специалист.