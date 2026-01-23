Путин пошутил о трудностях занятий физикой и математикой со школьниками

«Шесть с ума сошло, семь на ум пошло. А здесь вот надо так все преподнести, чтобы увлечь ребят, чтобы стало интересно, чтобы почувствовать, что это не просто цифры — это способ мыслить, это формирование навыков образного мышления. Это непросто — талантливым образом донести до ребят и заинтересовать их этим», — сказал Путин, говоря о трудностях занятий физикой и математикой со школьниками.