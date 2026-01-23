Ричмонд
Путин назвал способность увлечь школьников физикой талантом

Путин назвал способность увлечь школьников физикой и математикой талантом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Увлечь школьников физикой и математикой — это талант, считает президент России Владимир Путин.

Путин в пятницу встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) в преддверии Татьяниного дня. Студентка вуза рассказала президенту, что помимо учебы, она еще и преподает детям физику и математику.

«Если вам удается ребят, школьников, заинтересовать физикой и математикой — это очень здорово, вы талантливый человек… Это не просто — талантливым образом донести до ребят (науку — ред.) и заинтересовать их этим», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что цифры являются не просто символами, а способом мышления, до подростков важно донести это и увлечь.