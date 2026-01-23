В Ростовской области подростковая преступность снизилась на 22% за год

По данным полиции, в Ростовской области в прошлом году удалось добиться снижения подростковой преступности и лучше защитить детей от негативного влияния. Об этом заявил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
По его данным, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 22%. Также на 4,5% уменьшилось число правонарушений, жертвами которых стали подростки. На 13,6% снизилось количество насильственных действий в отношении детей.
