В Ростовской области подростковая преступность снизилась на 22% за год

В Ростовской области в прошлом году снизилась подростковая преступность.

Источник: Комсомольская правда

По данным полиции, в Ростовской области в прошлом году удалось добиться снижения подростковой преступности и лучше защитить детей от негативного влияния. Об этом заявил главный полицейский Дона, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

По его данным, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 22%. Также на 4,5% уменьшилось число правонарушений, жертвами которых стали подростки. На 13,6% снизилось количество насильственных действий в отношении детей.

