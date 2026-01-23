Путин пообщался с выпускниками Физтеха

Главе государства рассказали, что ученые в МФТИ могли бы работать гораздо эффективнее и с большим результатом, умножив показатели в несколько раз. Для этого нужно подумать о новых формах организации прикладной науки с тем, чтобы она была эффективной и экономически выгодной всем участникам: университету, предпринимателям, которые сотрудничают с вузом, а главное — тем предприятиям, которые будут брать новые технологии и использовать их.