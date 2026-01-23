Ричмонд
Путин пообщался с выпускниками Физтеха

Они обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть возможность создания новой координационной модели для вуза.

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Московском физико-техническом институте (МФТИ) встретился с группой выпускников вуза разных лет. Они обратились к главе государства с просьбой рассмотреть возможность создания новой координационной модели для МФТИ.

Главе государства рассказали, что ученые в МФТИ могли бы работать гораздо эффективнее и с большим результатом, умножив показатели в несколько раз. Для этого нужно подумать о новых формах организации прикладной науки с тем, чтобы она была эффективной и экономически выгодной всем участникам: университету, предпринимателям, которые сотрудничают с вузом, а главное — тем предприятиям, которые будут брать новые технологии и использовать их.

Собеседники президента подчеркнули важность того, чтобы ученые работали не на отчеты, а на результат. И здесь, конечно, нужны новые институты финансирования, чтобы они могли сконцентрироваться на долгосрочной стратегической задаче.

В связи с этим Путина попросили рассмотреть возможность создания новой координационной модели для МФТИ, которая обеспечит более плотную, эффективную связь с промышленностью. Это может быть любая организационная платформа, такая, к примеру, как государственная корпорация, или правовая компания.