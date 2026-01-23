Путин указал на важность научных разработок в гибридной микроэлектронике

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники станут для России шансом сделать шаг вперед в развитии этой сферы.
Президент в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ). Ректор вуза Дмитрий Ливанов рассказал Путину об общей структуре, исследовательской работе отдельных институтов и планах развития Физтеха.
Говоря об исследованиях, проводимых институтом квантовых технологий в МФТИ, Ливанов упомянул о развитии элементной базы. Речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике, уточнил он, — это устройства с той же функциональностью, но более удобны, практичны и дешевле в изготовлении.
«У вас много оппонентов здесь», — отреагировал на это Путин.
Ректор вуза согласился, отметив активный рост мирового рынка микроэлектроники. Ливанов признал, что гибридная микроэлектроника в ближайшее время не заменит традиционную, однако указал на важность соответствующих разработок. Ректор МФТИ подчеркнул, что Россия в этой сфере конкурентоспособна.
«Да, и это шанс для нас, может быть, сделать такой шаг вперед», — подчеркнул Путин.