Путин указал на важность научных разработок в гибридной микроэлектронике

Говоря об исследованиях, проводимых институтом квантовых технологий в МФТИ, Ливанов упомянул о развитии элементной базы. Речь идет не только о традиционной микроэлектронике, но и о так называемой гибридной микроэлектронике, уточнил он, — это устройства с той же функциональностью, но более удобны, практичны и дешевле в изготовлении.