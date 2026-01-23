Ричмонд
30 января глава Башкирии выступит с посланием парламенту: о чем оно будет

30 января Хабиров выступит с посланием парламенту Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным посланием парламенту республики в следующую пятницу — 30 января. Об этом он сообщил сегодня, выступая перед участниками второго форума молодых госслужащих «Госстарт. Башкортостан» в военно-патриотическом парке «Патриот».

В своем выступлении руководитель региона обозначит основные направления развития республики и приоритетные задачи на предстоящий период.

Хабиров также приоткрыл одну из тем будущего доклада. По его словам, в послании будет затронута тема работы с искусственным интеллектом и нейросетями, которые в настоящее время активно внедряются во все сферы жизни.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.