30 января глава Башкирии выступит с посланием парламенту: о чем оно будет

Глава Башкирии Радий Хабиров выступит с ежегодным посланием парламенту республики в следующую пятницу — 30 января. Об этом он сообщил сегодня, выступая перед участниками второго форума молодых госслужащих «Госстарт. Башкортостан» в военно-патриотическом парке «Патриот».
В своем выступлении руководитель региона обозначит основные направления развития республики и приоритетные задачи на предстоящий период.
Хабиров также приоткрыл одну из тем будущего доклада. По его словам, в послании будет затронута тема работы с искусственным интеллектом и нейросетями, которые в настоящее время активно внедряются во все сферы жизни.
