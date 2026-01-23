В Ростове-на-Дону на пожаре погибла 80-летняя женщина

В Ростове-на-Дону в результате пожара погибла 80-летняя женщина. Трагедия произошла утром в переулке Крыловском. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Возгорание началось в жилом помещении. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем — от упавшей свечи загорелся матрас.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Восьми спасателям понадобилось две единицы техники, чтобы потушить огонь на площади 20 квадратных метров. Во время тушения в квартире было обнаружено тело погибшей женщины.
