В Ростове-на-Дону на пожаре погибла 80-летняя женщина

В переулке Крыловском в Ростове погибла пенсионерка во время пожара в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в результате пожара погибла 80-летняя женщина. Трагедия произошла утром в переулке Крыловском. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Возгорание началось в жилом помещении. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем — от упавшей свечи загорелся матрас.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Восьми спасателям понадобилось две единицы техники, чтобы потушить огонь на площади 20 квадратных метров. Во время тушения в квартире было обнаружено тело погибшей женщины.

